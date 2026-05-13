افتتاح مركز لغسيل الكلى في جسر الشغور ومراكز صحية جديدة بريف إدلب

إدلب-سانا

افتتحت مديرية الصحة في محافظة إدلب، بالتعاون مع منظمات “الأمين الإنسانية” و”إنسان الخيرية” و”هاند الإنسانية” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” مركزاً لغسيل الكلى في مدينة جسر الشغور، إضافة إلى مراكز صحية في عدة مناطق بريف المحافظة.

وجاء افتتاح المراكز الجديدة، اليوم الأربعاء، في كل من جسر الشغور وكفرنبل ودير الشرقي بريف معرة النعمان وحزارين، إضافة إلى معرة النعمان حيث ستقدم هذه المراكز خدمات طبية متنوعة تشمل العيادة العامة والأطفال والنسائية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمخبر والصيدليات واللقاح والصحة والدعم النفسيين والتغذية وخدمة الإسعاف واللاشمانيا وعيادة تأهيل السمع ومركز العلاج الفيزيائي والأسنان، إلى جانب خدمات جلسات غسيل الكلى في المركز بمدينة جسر الشغور.

وأكد معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، في تصريح لمراسل سانا، حرص الوزارة على افتتاح المزيد من المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة إدلب تباعاً في المستقبل، مبيناً أن المركز الصحي الجديد في كفر نبل جرى إعادة تفعيله بعد ترميمه وتجهيزه لينهض بمجموعة خدمات طبية متعددة، مشيراً إلى أهمية افتتاح هذه المراكز في تشجيع المهجرين للعودة والاستقرار بشكل آمن.

بدوره، بين محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، في تصريح مماثل، أن افتتاح هذه المراكز يأتي ضمن الجهود المتواصلة لمديرية الصحة بالتنسيق مع عدد من المنظمات الإنسانية، لافتاً إلى أن مركز غسيل الكلى هو الأول من نوعه في مدينة جسر الشغور وسيعمل على تخديم عدد من المرضى في المنطقة.

ولفت المحافظ عبد الرحمن إلى أن مشاريع تأمين الخدمات الصحية والتعليمية وإعادة تأهيل البنى التحتية والمياه والصرف الصحي وتأهيل الطرق تشكل مطلباً أساسياً لأهالي هذه المناطق، مؤكداً الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات المقدمة في المجالات كافة، مشيراً إلى وجود مراكز ومستشفيات قيد الافتتاح في جسر الشغور ومعرة النعمان.

من جانبه، أشار مدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي إلى أهمية افتتاح مركز غسيل الكلى في جسر الشغور لكونه الأول في المنطقة، وهو يخدم نحو 80 مريضاً من أصل 1200 موجودين في مجمل مناطق المحافظة، فضلاً عن دوره في تخفيف عناء السفر عن المرضى والتنقل لمسافات طويلة، لافتاً إلى وجود خطة لافتتاح مراكز جديدة لغسيل الكلى في سراقب وخان شيخون لاستيعاب معظم المرضى، وتخفيف الضغط عن مراكز مدينة إدلب لكونها تستقبل مراجعين من محافظات أخرى نظراً لجودة الخدمة المقدمة.

ويهدف افتتاح هذه المراكز إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية التخصصية وتقريبها من مناطق سكن المرضى، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتقليل أعباء التنقل والتكاليف المترتبة على مراجعة المراكز البعيدة، وتأمين عودة كريمة للمهجرين، عن طريق رفع مستوى الخدمات الطبية في المنطقة.