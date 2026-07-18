رئيس مجلس الشورى القطري يهنئ العواك بانتخابه رئيساً لمجلس الشعب

qna shoura president 19 04 2022 رئيس مجلس الشورى القطري يهنئ العواك بانتخابه رئيساً لمجلس الشعب
وكالة الأنباء القطرية

الدوحة-سانا

هنّأ رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشعب‏ عبد الحميد العواك، بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه بما يخدم بلاده وشعبه.
 
وأكد الغانم، عبر منصة (X) اليوم الجمعة، حرص مجلس الشورى القطري على تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني المثمر بين المجلسين، في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
 
وأشار إلى أن هذا التعاون يتعزز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.
 
وكان مجلس الشعب عقد الأحد الماضي جلسته الأولى بحضور الرئيس الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد الأحمد، وأعضاء المجلس البالغ عددهم ‌‏206، وعدد من الوزراء، حيث أدى أعضاء المجلس القسم، وانتخبوا عبد الحميد ‏العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً لرئيس المجلس، ومؤيد حبيب ‏أميناً للسرّ.‏
 

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