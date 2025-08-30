أردوغان: تركيا تعزز تعاونها مع سوريا في مختلف المجالات

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعمل على تعزيز تعاونها مع سوريا في مختلف المجالات بما فيها المجال العسكري.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية في أنقرة: “بعد انتصار الثورة في سوريا، نعمل على تعزيز تعاوننا معها في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التدريب العسكري”.

وأشار أردوغان إلى أن التعاون العسكري بين تركيا وسوريا بدأ بعد تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا أواخر آذار الماضي.

ولفت أردوغان إلى تلقي عسكريين من خارج تركيا التعليم والتدريب في بلاده، معرباً عن ثقته بأن الروابط القوية التي أقاموها مع تركيا سيكون لها موقع مهم في مستقبل العلاقات المشتركة.

ووقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا في الـ 13 من آب الجاري اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العربي السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، وتدريب عناصره بطريقة احترافية ووفق المعايير الدولية.