الشرع وستارمر يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

لندن-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الاقتصاد نضال الشعار.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين أهمية تطوير التعاون في مجالات التنمية والاستثمار، كما تطرّقا إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، برفقة وفد وزاري، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

