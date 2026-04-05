الجو غائم جزئياً مع فرصة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة، وتبقى الأجواء السديمية المغبرة مؤثرة على المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو اليوم الأحد، غائم جزئياً بشكل عام، مع استمرار فرصة هطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، قد تترافق بالرعد أحياناً، وخاصةً في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، بينما تكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر.

وخلال الليل يميل الجو إلى الاستقرار في أغلب المناطق، باستثناء المناطق الساحلية، حيث تبقى فرصة لهطول زخات رعدية، ويكون الجو بارداً نسبياً، وخاصةً على المرتفعات الجبلية.

كما يُحذَّر من تشكل الضباب في أجزاء من منطقة الجزيرة، والمناطق الشمالية الغربية والوسطى، والمرتفعات الساحلية، والقلمون، وغوطة دمشق، وبعض المناطق الجنوبية الغربية، خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً على المناطق الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق7/18
ريف دمشق-القلمون2/12
القنيطرة4/15
درعا6/17
السويداء5/14
حمص12/16
حماة11/18
اللاذقية12/18
طرطوس15/19
حلب9/17
إدلب9/17
دير الزور10/20
الرقة10/20
الحسكة11/20
دور الإعلام في العدالة الانتقالية في ندوة لرابطة الصحفيين السوريين بدمشق
وزير الأوقاف: نجدد العهد لبناء سوريا الجديدة في ذكرى انطلاقة الثورة
وزير الإعلام: رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار
انطلاق حملة “معاً لنعيد إدلب خضراء” لتعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء
فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق حراجي كبير في ريف اللاذقية
