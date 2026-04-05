الجو غائم جزئياً مع فرصة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة، وتبقى الأجواء السديمية المغبرة مؤثرة على المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو اليوم الأحد، غائم جزئياً بشكل عام، مع استمرار فرصة هطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، قد تترافق بالرعد أحياناً، وخاصةً في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، بينما تكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر.

وخلال الليل يميل الجو إلى الاستقرار في أغلب المناطق، باستثناء المناطق الساحلية، حيث تبقى فرصة لهطول زخات رعدية، ويكون الجو بارداً نسبياً، وخاصةً على المرتفعات الجبلية.

كما يُحذَّر من تشكل الضباب في أجزاء من منطقة الجزيرة، والمناطق الشمالية الغربية والوسطى، والمرتفعات الساحلية، والقلمون، وغوطة دمشق، وبعض المناطق الجنوبية الغربية، خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً على المناطق الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: