16 إصابة في 34 حريقاً وحادث سير في عموم المحافظات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أصيب 16 شخصاً جراء وقوع 34 حريقاً وحادث سير في عموم سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، بأن فرقه استجابت يوم أمس لـ 9 حوادث سير أسفرت عن إصابة 13 شخصاً، وتم تقديم الإسعافات الأولية لخمسة منهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل بقية الإصابات من قبل مدنيين، وأزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.


وجدد الدفاع المدني دعوة السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس، لـ 25 حريقاً، منها 9 حرائق في المنازل والمحال التجارية، و16 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، أسفر بعضها عن 3 إصابات بين المدنيين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.


وأكد الدفاع المدني ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على حواف الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة لمحاصيل زراعية أو مناطق حراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، حيث يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق كبيرة، وإزالتها بطريقة آمنة.

وتوفي شخصان وأصيب 15 آخرون، جراء وقوع 11 حادث سير في عموم سوريا، أمس الأول، استجابت لها فرق الدفاع المدني.

