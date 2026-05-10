الخارجية السورية تُبسّط الإجراءات القنصلية.. إلغاء شرط الحضور لتصديق الوثائق

دمشق-سانا

صرّح مدير الإدارة القنصلية محمد العمر لـ سانا اليوم الأحد، أنه وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين ، أسعد حسن الشيباني، صدر قرار بإعفاء تصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية من شرط الحضور الشخصي أو حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة، في خطوة تُجسّد نقلة نوعية في تطوير العمل القنصلي وتبسيط إجراءاته.

وأوضح العمر أن القرار يوفّر تسهيلاً مباشراً للمواطنين داخل البلاد وخارجها، ولا سيما الطلاب والمغتربين، من خلال إتاحة إنجاز معاملات التصديق دون الحاجة إلى تنظيم وكالة قانونية أو تحمّل أعباء السفر والتنقل، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف التكاليف والازدحام داخل البعثات القنصلية، ويعكس توجّه الوزارة نحو تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة وحداثة، تراعي احتياجات السوريين وتعزّز ثقتهم بالخدمات القنصلية أينما وجدوا.