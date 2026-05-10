الخارجية السورية تُبسّط الإجراءات القنصلية.. إلغاء شرط الحضور لتصديق الوثائق

photo 2025 10 13 10 08 42 Copy الخارجية السورية تُبسّط الإجراءات القنصلية.. إلغاء شرط الحضور لتصديق الوثائق

دمشق-سانا

صرّح مدير الإدارة القنصلية محمد العمر لـ سانا اليوم الأحد، أنه وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين ، أسعد حسن الشيباني، صدر قرار بإعفاء تصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية من شرط الحضور الشخصي أو حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة، في خطوة تُجسّد نقلة نوعية في تطوير العمل القنصلي وتبسيط إجراءاته.

وأوضح العمر أن القرار يوفّر تسهيلاً مباشراً للمواطنين داخل البلاد وخارجها، ولا سيما الطلاب والمغتربين، من خلال إتاحة إنجاز معاملات التصديق دون الحاجة إلى تنظيم وكالة قانونية أو تحمّل أعباء السفر والتنقل، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف التكاليف والازدحام داخل البعثات القنصلية، ويعكس توجّه الوزارة نحو تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة وحداثة، تراعي احتياجات السوريين وتعزّز ثقتهم بالخدمات القنصلية أينما وجدوا.

البدء بإزالة المخالفات المشيدة في ضاحية حرستا والسوق التجاري في ‏ببيلا
الهلالي: عودة 200 عائلة من أهالي عفرين من القامشلي إلى منازلهم غداً السبت
القضاء السوري يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: دعم كل المبادرات التي تسهم بتأمين فرص عمل حقيقية
مؤسسة الكهرباء تعقد اجتماعها التشاوري الأول في درعا ضمن مشروع SEEP
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك