القبض على عصابة خطيرة تنتحل صفة أمنية باللاذقية

اللاذقية-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة اللاذقية القبض على عصابة إجرامية، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجنائية الخطرة منتحلة صفة أمنية.

وأوضح مصدر أمني لـ سانا، أن العصابة مؤلفة من ستة أشخاص، بينهم امرأة، وقد روعوا المواطنين عبر ارتكاب سلسلة جرائم جنائية خطرة تم تنفيذها سابقاً.

وأضاف: إن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكاب جرائم تشمل القتل، والخطف وطلب الفدية المالية، والسلب تحت قوة السلاح، مستغلين انتحالهم لصفات أمنية لتسهيل تحركاتهم والتغطية على نشاطاتهم المشبوهة.

وجاءت عملية الإطاحة بالمجموعة بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن نصب كمائن محكمة ومداهمات أدت للقبض عليهم جميعاً.

وتستكمل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف كل ملابسات القضية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل.