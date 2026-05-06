القبض على عصابة خطيرة تنتحل صفة أمنية باللاذقية

photo 2026 05 06 16 51 35 القبض على عصابة خطيرة تنتحل صفة أمنية باللاذقية

اللاذقية-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة اللاذقية القبض على عصابة إجرامية، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجنائية الخطرة منتحلة صفة أمنية.

وأوضح مصدر أمني لـ سانا، أن العصابة مؤلفة من ستة أشخاص، بينهم امرأة، وقد روعوا المواطنين عبر ارتكاب سلسلة جرائم جنائية خطرة تم تنفيذها سابقاً.

وأضاف: إن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكاب جرائم تشمل القتل، والخطف وطلب الفدية المالية، والسلب تحت قوة السلاح، مستغلين انتحالهم لصفات أمنية لتسهيل تحركاتهم والتغطية على نشاطاتهم المشبوهة.

وجاءت عملية الإطاحة بالمجموعة بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن نصب كمائن محكمة ومداهمات أدت للقبض عليهم جميعاً.

وتستكمل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف كل ملابسات القضية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل.

وزارة الطوارئ تبحث سبل تعزيز جاهزية الاستجابة لدى ذوي الإعاقة في حالات الكوارث
إطلاق التشغيل الرسمي لمعمل تكرير السكر في حسياء بريف حمص بطاقة 3 آلاف طن يومياً
الأمن الداخلي في عفرين يلقي القبض على قاتلة الطفل أحمد علي هلال
طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر يستهدف محيط بيت جن في ريف دمشق الغربي
وفد من وزارة العدل يلتقي محافظ الحسكة لتفعيل المؤسسات العدلية والقضاء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك