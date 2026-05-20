لجنة انتخابات مجلس الشعب تضيف 10 أسماء لقائمة الهيئات الناخبة بدائرة القامشلي في الحسكة

الحسكة-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء قراراً أضافت بموجبه عشرة أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة والتي صدرت صباح اليوم.

وبينت اللجنة أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

ووفق القرار، تضاف الأسماء التالية إلى القائمة النهائية للدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة:

أيمن أكرم سليمان

بنكين ملا عبد الله عبد القادر

دليار ولكا

سيبان إبراهيم أحمد

عبد القادر حمي إلياس

عبد الباري عبد الرحمن محمد

عبد الرحمن حاجي شيخ علي

عدنان حمي إلياس

علي سليمان يوسف

محمد شريف محمد محمد.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – والمالكية – والقامشلي) بمحافظة الحسكة.