مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر اليوم الأربعاء، مع وفد من الشركة التقنية الهندسية للخطوط الحديدية التركية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل السككي، وآليات إحياء هذا القطاع في سوريا.

ويأتي هذا اللقاء، الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، في سياق العمل المتواصل منذ عدة أشهر بين وزارة النقل السورية ونظيرتها التركية، حيث ركز المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك، إضافة إلى بحث الخطوات المستقبلية لتطوير مشاريع النقل السككي، مؤكدين أن الربط السككي يشكل خياراً استراتيجياً يسهم في تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، ويدعم استقرار حركة النقل والتجارة الدولية.

وأوضح الوزير بدر أن هذا التعاون يأتي في ظل مذكرة التفاهم الثلاثية بين سوريا وتركيا والأردن، الموقعة في السابع من نيسان الماضي في العاصمة الأردنية عمّان، في مجال النقل البري، والتي يشكل تطوير ممر النقل السككي أحد أبرز محاورها.

وبيّن الوزير بدر أن الرؤية المشتركة تهدف إلى إنشاء ممر سككي يمتد من تركيا مروراً بسوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج العربي، بما يلبي حاجة تاريخية لتعزيز الربط البري بين الخليج العربي وأوروبا.

وأشار الوزير بدر إلى تزايد أهمية هذا المشروع في ظل التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية، ولا سيما الاضطرابات التي طالت بعض الممرات البحرية الحيوية، منها مضيق هرمز، وما نتج عنها من تعثر في حركة النقل البحري، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى إيجاد بدائل استراتيجية تسهم في ضمان استمرارية تدفق السلع.

وكان الوزير بدر بحث في السادس عشر من نيسان الماضي مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والسككي، ودعم مشاريع الربط الإقليمي، وتسهيل حركة الترانزيت والبضائع عبر الممرات البرية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.