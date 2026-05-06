مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي

ROD 3295 مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر اليوم الأربعاء، مع وفد من الشركة التقنية الهندسية للخطوط الحديدية التركية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل السككي، وآليات إحياء هذا القطاع في سوريا.

ROD 3298 مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي

ويأتي هذا اللقاء، الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، في سياق العمل المتواصل منذ عدة أشهر بين وزارة النقل السورية ونظيرتها التركية، حيث ركز المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك، إضافة إلى بحث الخطوات المستقبلية لتطوير مشاريع النقل السككي، مؤكدين أن الربط السككي يشكل خياراً استراتيجياً يسهم في تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، ويدعم استقرار حركة النقل والتجارة الدولية.

وأوضح الوزير بدر أن هذا التعاون يأتي في ظل مذكرة التفاهم الثلاثية بين سوريا وتركيا والأردن، الموقعة في السابع من نيسان الماضي في العاصمة الأردنية عمّان، في مجال النقل البري، والتي يشكل تطوير ممر النقل السككي أحد أبرز محاورها.

ROD 3312 مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي

وبيّن الوزير بدر أن الرؤية المشتركة تهدف إلى إنشاء ممر سككي يمتد من تركيا مروراً بسوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج العربي، بما يلبي حاجة تاريخية لتعزيز الربط البري بين الخليج العربي وأوروبا.

وأشار الوزير بدر إلى تزايد أهمية هذا المشروع في ظل التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية، ولا سيما الاضطرابات التي طالت بعض الممرات البحرية الحيوية، منها مضيق هرمز، وما نتج عنها من تعثر في حركة النقل البحري، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى إيجاد بدائل استراتيجية تسهم في ضمان استمرارية تدفق السلع.

وكان الوزير بدر بحث في السادس عشر من نيسان الماضي مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والسككي، ودعم مشاريع الربط الإقليمي، وتسهيل حركة الترانزيت والبضائع عبر الممرات البرية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

ROD 3311 مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي
ROD 3316 مباحثات سورية تركية لإعادة إحياء النقل السككي وتطوير الربط الإقليمي
وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا
“طيران الإمارات” تستأنف رحلاتها إلى دمشق بعد انقطاع 13 عاماً- فيديو
الدفاع المدني السوري: نقل 1500 مدني إلى مراكز الإيواء في ريف درعا
مظاهرة شعبية في دمشق دعماً لغزة ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على سوريا
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تطلع على واقع العمل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك