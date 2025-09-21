أجواء صيفية معتدلة نهاراً مائلة للبرودة ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً معتدلاً نهاراً، صحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصةً في المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/سا أحياناً، وخاصةً في المناطق الشرقية والجزيرة، تثير الغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات السورية:

دمشق32 / 18
القنيطرة30 /18
درعا32 /18
السويداء29 /15
حمص32 /17
حماة32 /19
اللاذقية31 /22
طرطوس32 /22
حلب32 /18
إدلب31 /19
دير الزور33 /23
الرقة32 /18
الحسكة32 /19
