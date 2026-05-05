وزير الطوارئ: ترحيل 747 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال ثلاثة أشهر في عدة محافظات

دمشق-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن كميات الأنقاض التي رحّلتها الوزارة ضمن مشاريع إزالة الأنقاض خلال ثلاثة أشهر بلغت 747 ألف متر مكعب في عدد من المحافظات.

وبيّن الصالح في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء، أن الكميات المرحلة خلال اشهر شباط وآذار ونيسان من عام 2026 توزعت بواقع 400 ألف متر مكعب في إدلب، و147 ألف متر مكعب في حلب، و141 ألف متر مكعب في ريف دمشق، و44 ألف متر مكعب في اللاذقية، إضافة إلى 15 ألف متر مكعب في حماة.

وأوضح الصالح أن إزالة الأنقاض تُعد خطوة أولى وأساسية في مسار التعافي، لما تسهم به في توفير بيئة أكثر أماناً للسكان، وتمهيد الطريق لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، واستعادة مظاهر الحياة في المناطق المتضررة.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض حتى الانتهاء منها في مختلف المناطق، بما يضمن عودة السكان إلى مناطقهم بعزة وكرامة، ويعزز جهود التعافي وإعادة الاستقرار.