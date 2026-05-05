الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الجو نهار اليوم الثلاثاء يكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد، وخاصةً على المناطق الساحلية والشمالية.

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من منطقة القلمون، ومن حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا، وخاصةً في المنطقة الجنوبية والوسطى والبادية والمرتفعات الجبلية، أما البحر فمتوسط ارتفاع الموج.

يذكر أن سوريا تأثرت بمنخفض جوي بدأ مساء الأحد الماضي وترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية، وانخفاض في درجات الحرارة، ورياح شديدة صحبتها أتربة في معظم المناطق ومن المتوقع أن ينتهي اليوم وفق دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: