الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

DJI 0535 الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الجو نهار اليوم الثلاثاء يكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد، وخاصةً على المناطق الساحلية والشمالية.

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من منطقة القلمون، ومن حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا، وخاصةً في المنطقة الجنوبية والوسطى والبادية والمرتفعات الجبلية، أما البحر فمتوسط ارتفاع الموج.

يذكر أن سوريا تأثرت بمنخفض جوي بدأ مساء الأحد الماضي وترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية، وانخفاض في درجات الحرارة، ورياح شديدة صحبتها أتربة في معظم المناطق ومن المتوقع أن ينتهي اليوم وفق دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق9/18
ريف دمشق (القلمون) 3/10
القنيطرة6/12
درعا10/19
السويداء 5/13
حمص 10/15
حماة9/15
اللاذقية15/18
طرطوس16/19
حلب 8/17
إدلب8/16
دير الزور 11/23
الرقة10/20
الحسكة10/21
محافظ دمشق: كميات الغاز والمشتقات النفطية متوافرة وخطوط التوريد تعمل بشكل طبيعي
ورشة عمل بدمشق لتعزيز الدعم النفسي للأطفال المصابين بالسرطان
وزير الداخلية: رفع العقوبات عن سوريا يسهم في تطوير منظومة الأمن ويدعم جهود ترسيخ الاستقرار
الأمن الداخلي في تلكلخ يحبط نشاط شبكة مخدرات بعد بلاغ من والدة أحد أفرادها
الطيران المدني: شركات الطيران تعود إلى جدولة رحلاتها من وإلى مطار دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك