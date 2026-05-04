اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يبحث تبسيط تسجيل السيارات وتطوير الخدمات الرقمية

photo 2026 05 04 17 53 57 اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يبحث تبسيط تسجيل السيارات وتطوير الخدمات الرقمية

دمشق-سانا

بحث اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مع وزارة النقل، واقع تسجيل السيارات في مديرياتها بالمحافظات، والتحديات التقنية والتشريعية واللوجستية التي تواجه عمليات التسجيل.

photo 2026 05 04 17 54 10 اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يبحث تبسيط تسجيل السيارات وتطوير الخدمات الرقمية

وأكد المجتمعون أهمية تطوير الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التسجيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، واعتماد منظومة التحول الرقمي في هذا الإطار، ودعم الإصلاح التشريعي بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

كما استعرض الحضور الإجراءات اللازمة للحد من الازدحام، مؤكدين أهمية افتتاح مراكز فرعية دائمة ومؤقتة في المحافظات، إلى جانب تفعيل حجز الدور الإلكتروني، واعتماد الأرشفة الإلكترونية بعد استكمال الفحوص الفنية والقانونية للمركبات، لضمان إنجاز عمليات التسجيل بالشكل الأمثل.

photo 2026 05 04 17 54 11 scaled اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يبحث تبسيط تسجيل السيارات وتطوير الخدمات الرقمية
photo 2026 05 04 17 54 14 scaled اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يبحث تبسيط تسجيل السيارات وتطوير الخدمات الرقمية
جامعة دمشق تختتم ورشة تمكين الصحفيين لمكافحة التضليل الإعلامي بدعم أوروبي
الأمن العام ينفذ حملة أمنية في دير البخت وموثبين بريف درعا لضبط السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون
مركز الأطراف الصناعية في ابن النفيس بدمشق… رحلة شفاء تعيد الحركة لمن فقدوا أطرافهم
مشاركة واسعة في معرض دمشق الدولي.. 44 دولة و800 شركة محلية وخارجية
وزارة السياحة تضع برامج لإعادة إطلاق المنشآت والمشاريع المتعثرة في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك