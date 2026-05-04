اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يبحث تبسيط تسجيل السيارات وتطوير الخدمات الرقمية

دمشق-سانا

بحث اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مع وزارة النقل، واقع تسجيل السيارات في مديرياتها بالمحافظات، والتحديات التقنية والتشريعية واللوجستية التي تواجه عمليات التسجيل.

وأكد المجتمعون أهمية تطوير الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التسجيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، واعتماد منظومة التحول الرقمي في هذا الإطار، ودعم الإصلاح التشريعي بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

كما استعرض الحضور الإجراءات اللازمة للحد من الازدحام، مؤكدين أهمية افتتاح مراكز فرعية دائمة ومؤقتة في المحافظات، إلى جانب تفعيل حجز الدور الإلكتروني، واعتماد الأرشفة الإلكترونية بعد استكمال الفحوص الفنية والقانونية للمركبات، لضمان إنجاز عمليات التسجيل بالشكل الأمثل.