78 فريقاً يتنافسون بنهائي المسابقة البرمجية السورية للجامعات

محافظات-سانا

انطلقت اليوم بمراكز جامعات حمص ودمشق والمنارة الخاصة فعاليات النهائي الوطني الخامس عشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات (SCPC 15)، بمشاركة 78 فريقاً من 22 جامعة حكومية وخاصة بإشراف 47 مدرباً.

ويتنافس الطلاب لمدة خمس ساعات متواصلة لحل مسائل برمجية معقدة وفقاً للمعايير العالمية للمسابقة، وتعتمد آليتها على عمل ثلاثة طلاب مع مدرب واحد على جهاز حاسوب واحد، حيث يتعين عليهم خلال خمس ساعات حل أكبر عدد من المسائل البرمجية المتنوعة في مجالات الخوارزميات، والرياضيات التطبيقية، وهياكل البيانات، وذلك وفق القائمين على المسابقة.

وأوضح مدير المسابقة البرمجية الجامعية في سوريا ربيع شاهين في تصريح للصحفيين من مركز جامعة حمص “أن الفرق الفائزة ستتأهل لتمثيل سوريا في المسابقة الإقليمية للجامعات العربية المقررة في مصر خلال شهر كانون الأول المقبل”، مشيراً إلى أن مركز جامعة حمص يضم 111 طالباً موزعين على 37 فريقاً.

وأشار شاهين إلى أن عملية التصحيح تجري عبر نظام آلي مخصص، يقيّم بدقة الحلول وسرعة إنجازها وتضفي البالونات الملونة المعلّقة على طاولات الفرق، عند نجاحها في حل المسائل، طابعاً حيوياً على أجواء المنافسة، محولةً القاعة إلى لوحة فنية مليئة بالألوان تعكس تقدم المشاركين لحظة بلحظة.

وأوضح المدرب موسى السيوفي، من جامعة حمص، أن الجامعة شاركت في المسابقة هذا العام بعشرة فرق، جرى إعدادها من خلال معسكر تدريبي تدرج على ثلاثة مستويات.

فيما اعتبر عدد من الطلاب المشاركين أن المنافسة فرصة للتعلم واكتساب الخبرة والتفاعل مع زملاء من مختلف الجامعات السورية، في أجواء تنظيمية مريحة.

يذكر أن المسابقة البرمجية للجامعات تقام سنوياً لتعزيز قدرات الطلبة في التفكير الخوارزمي والعمل بروح الفريق، وتشكل محطة لاختيار الفرق التي تمثل سوريا في المنافسات الإقليمية والدولية.