محافظة حمص تمنع الدخول إلى حرم سد وبحيرة المزينة حرصاً على السلامة العامة

حمص-سانا

أصدرت محافظة حمص، أمس السبت، تعميماً يقضي بمنع الدخول إلى حرم سد وبحيرة المزينة، إضافة إلى منع السباحة في مياه السد، أو رمي المخلفات داخل الحرم والمناطق المحيطة به.

وأوضحت المحافظة أن هذا القرار جاء نتيجة تكرار المخالفات في الموقع، وما نتج عنها من حوادث غرق مؤسفة، إلى جانب تراكم الأوساخ والتجاوزات البيئية، مؤكدةً أن الهدف منه هو تعزيز إجراءات السلامة العامة، وحماية الأرواح والحفاظ على البيئة.

وبيّنت أن التعميم بدأ تطبيقه اعتباراً من يوم أمس الـ 2 من أيار 2026، ويستمر حتى إشعار آخر، مع التأكيد على تحميل المخالفين المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

ودعت محافظة حمص المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، حفاظاً على سلامتهم، ومنعاً لوقوع الحوادث، وصوناً للمظهر الحضاري والبيئي للمنطقة.

وكانت فرق الإنقاذ تعاملت أمس الأول مع حادثة غرق في بحيرة المزينة، أسفرت عن وفاة فتاة، فيما تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين، في حادثة أعادت التأكيد على خطورة السباحة في السدود والمسطحات المائية غير المخصصة لذلك، وضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.