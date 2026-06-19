توزيع 2340 سلة غذائية على المتضررين من ارتفاع منسوب الفرات في ريف دير الزور

دير الزور-سانا

وزّعت إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، 2340 سلة غذائية على العائلات المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في عدد من مناطق ريف دير الزور، وذلك ضمن المساعدات الإماراتية المقدّمة لدعم المتضررين.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الدفعة الأولى من المساعدات البالغ عددها 8500 سلة غذائية، تشمل مناطق المريعية، وحطلة، وجيدة بكارة، والصبحة، والدحلة، ومظلوم، ومراط، وجديدة عكيدات، وطابية جزيرة، والطيانة، وشنان، والجمة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المساعدات التي تأتي في إطار الاستجابة الطارئة للمتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات، ستستمر خلال الفترة المقبلة في محافظة دير الزور، على أن تشمل العائلات المتضررة في محافظة الرقة أيضاً، بما يضمن توسيع نطاق الاستجابة وتعزيز وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المتضررة وضمان تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وعملت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، على تنفيذ تدخلاتها الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، على خلفية ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ضمن غرفة طوارئ مشتركة تضم الجهات المعنية، بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين واستمرارية عمل المنشآت الحيوية.