الإدارة المحلية والبيئة تبحث مع منظمة آكتد الدولية تعزيز التعاون لدعم المشاريع البيئية

بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون البيئية يوسف شرف، مع المدير الإقليمي لمنظمة “آكتد” الدولية أندريه كروماخر، آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير آليات العمل بما يخدم الأولويات البيئية الوطنية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، يأتي في إطار تعزيز الشراكات الفاعلة لدعم المشاريع البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول الإستراتيجيات البيئية حيث ركز الجانبان على استعراض المشاريع المستقبلية والمشاريع البيئية الإستراتيجية المدرجة ضمن خطط الوزارة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية.

وبينت الوزارة أنه جرى توجيه دعوة رسمية رفيعة المستوى للمشاركة في مؤتمر قريب تنظمه منظمة “آكتد”، والاتفاق على استمرار التنسيق المشترك ومتابعة العمل لترجمة الرؤى والمقترحات إلى خطوات تنفيذية ملموسة خلال المرحلة المقبلة.

ومنظمة “آكتد” الدولية هي منظمة غير حكومية إنسانية فرنسية تأسست عام 1993 وتعمل في عدد من الدول للمساعدة في التنمية المستدامة ودعم وحماية البيئة ودعم المجتمعات وإغاثة المتضررين من الكوارث.