وزراء الأوقاف والصحة والاتصالات من “سيرياهايتك 12”: بوابة لنهضة رقمية في سوريا

دمشق-سانا

زار وزراء الأوقاف محمد أبو الخير شكري، والصحة مصعب العلي، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، اليوم الخميس، معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيرياهايتك 12” المُقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية.

واطلع الوزراء خلال جولتهم على أحدث التقنيات والتطبيقات في مجالات المعلوماتية والإنترنت، والمدن الذكية، والحكومة الإلكترونية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى الابتكارات المتقدمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يضمها المعرض.

“محطة مهمة في مسار الانتقال نحو التحول الرقمي”

وأكد وزير الأوقاف في تصريح لـ مراسل سانا، أن المعرض يشكّل محطة مهمة في مسار الانتقال نحو الأتمتة والتحول الرقمي، معتبراً أنه يمثل مقدمة لنهضة شاملة في سوريا، في ظل التوجه المتسارع لاعتماد التقنيات الحديثة.

وأوضح الوزير شكري أن مشاركة وزارة الأوقاف هذا العام جاءت متميزة عبر عدة منصات رقمية، منها “ريادة” و”مقرأة وحي القرآنية” و”مسجدك”، مبيناً أن هذه المنصات تسهم في تعليم قراءة القرآن الكريم وتصحيح التلاوة، إضافة إلى دعم تعلم العلوم الشرعية وتيسير طلب العلم عبر التطبيقات الرقمية.

ولفت الوزير شكري إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي، بعد أن كانت من أبطأ الجهات في هذا المجال إبّان عهد النظام البائد، لتصبح اليوم من بين الوزارات الأكثر نشاطاً فيه، لافتاً إلى أن هذا النهج يجب أن يعمّ مختلف المؤسسات الحكومية في سوريا، بما يواكب التطور التقني العالمي.

“طاقات وإمكانات بشرية متميزة”

وبيّن الوزير شكري أن الوزارة تعمل على تسريع خطواتها لمواكبة هذا التطور، والوصول إلى تطبيق شامل للتحول الرقمي في مختلف مفاصل عملها، مؤكداً أن سوريا تمتلك طاقات وإمكانات بشرية متميزة في هذا المجال، يجري العمل على دعمها وتعزيزها.

ونوّه وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل بأن وزارة الأوقاف تُعد اليوم في طليعة الوزارات التي تنفّذ مشاريع التحول الرقمي، بالتعاون مع جيل الشباب، حيث عملت على تقديم خدماتها عبر التطبيقات الرقمية، بما يعكس حضورها المتقدم في مجال الابتكار.

كما كرّم الوزراء خلال زيارتهم إلى المعرض عدداً من الشركات والمؤسسات التقنية الوطنية، تقديراً لجهودها ومساهمتها في تنفيذ مشاريع برنامج التحول الرقمي في وزارة الأوقاف.

وكانت انطلقت أمس الأول فعاليات المعرض الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات وشركة “المبدعون” للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.