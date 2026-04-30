افتتاح مركز للدفاع المدني في الكسوة لتعزيز الاستجابة للطوارئ بريف دمشق

افتتحت محافظة ريف دمشق مركزاً جديداً للدفاع المدني في مدينة الكسوة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز خدمات الاستجابة للطوارئ، وتأمين خدمات الإسعاف والإطفاء والبحث والإنقاذ للأهالي.

وأوضح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن المركز يؤمن الخدمات الأساسية المتعلقة بالطوارئ من إسعاف وحرائق وعمليات إنقاذ، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو خدمة المواطن، ورفع مستوى الخدمات في المحافظة.

وبيّن الشيخ، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تضافر الجهود والتشاركية بين المحافظة والمديريات والوزارات والمجتمع المحلي، موضحاً أن المحافظة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مشاريع خدمية إضافية تشمل الطرقات والنظافة والصرف الصحي والخدمات الصحية.

بدوره، أشار معاون وزير الطوارئ والكوارث منير مصطفى، إلى أن الوزارة وضعت خطة وطنية متكاملة لنشر مراكز الدفاع المدني والطوارئ على امتداد الأراضي السورية، بهدف ضمان الاستجابة السريعة، والوصول إلى مختلف الحالات الطارئة، مؤكداً استمرار افتتاح المراكز في مختلف المناطق السورية، لإيصال خدمات الطوارئ إلى جميع المدنيين.

مدير مديرية الطوارئ والكوارث في ريف دمشق شادي الحسن، أوضح أن مراكز الدفاع المدني تقدم خدمات أساسية تشمل الإسعاف والبحث والإنقاذ والإطفاء، إضافة إلى تنفيذ أعمال خدمية عبر الآليات الثقيلة لمعالجة مشكلات البنية التحتية الطارئة، وتعزيز الواقع الخدمي في المناطق المتضررة.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، افتتحت في الـ 29 من كانون الأول الماضي، مركزاً جديداً للدفاع المدني في مدينة جيرود بريف دمشق.