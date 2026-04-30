وفاة شخص وإصابة 10 جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة في سوريا

توفي شخص، وأصيب 10 آخرون، جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية، في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، بوقوع 8 حوادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 10، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 3 مصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، فيما تم نقل بقية الإصابات من قبل المدنيين إلى المشافي لتلقي العلاج، كما أزالت فرق الدفاع آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه تمت الاستجابة لـ 11حريقاً في عموم سوريا، منها 6 حرائق في المنازل والمحال التجارية، و 5 حرائق متفرقة، حيث تم إخمادها وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصار الأضرار على الخسائر المادية.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أول أمس لـ 12 حادث سير في عموم محافظات سوريا، أسفرت عن 3 وفيات، وإصابة 26 شخصاً بجروح متفاوتة.

