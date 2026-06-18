استبدال ثلاث غاطسات لضمان استمرارية ري 13 ألف دونم في ريف طرطوس

طرطوس-سانا

استبدلت مديرية الموارد المائية في طرطوس، ثلاث غاطسات باستطاعة 30 حصاناً وقياس 4 إنشات في عدد من محطات مشروع الآبار الجوفية، بهدف تعزيز استمرارية تأمين مياه الري لنحو 13 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريف المحافظة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأعمال شملت استبدال غاطسة البئر الأولى في المحطة الثالثة بمنطقة سهل يحمور، التي تعمل بالتكامل مع المجموعتين الأولى والثانية، لتأمين مياه الري لقرى مجدلون والمنية السفلى وسهل يحمور، بمساحة إرواء تقارب خمسة آلاف دونم.

كما جرى استبدال غاطسة البئر الأولى في المحطة الثالثة عشرة بمنطقة القبيبة، وغاطسة البئر الثالثة في المحطة الثانية بمنطقة سهل المنية، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تسهم في رفع موثوقية شبكات الري وتحسين كفاءة تزويد الأراضي الزراعية بالمياه.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الصيانة الدورية التي تعتمدها المديرية للحفاظ على جاهزية محطات الضخ ومنشآت الري؛ إذ تؤمن المحطتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة مياه الري لقرى القبيبة والزيادة وسهل ميعار بمساحة تقارب ثلاثة آلاف دونم، بما يدعم استقرار العملية الزراعية، وتلبية الاحتياجات المائية خلال الموسم.

كما أنهت المديرية أمس أعمال إصلاح خط ري من شبكات تل حوش المغذي للأراضي الزراعية في منطقة كفرفو السهل، بما يضمن استمرار وصول المياه إلى نحو 15 هكتاراً من الأراضي المستفيدة.