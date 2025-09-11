انطلاق معرض التعليم والتدريب في حلب بمشاركة 15 جامعة لتعزيز مهارات الشباب

حلب-سانا

انطلقت مساء اليوم في فندق شهباء حلب فعاليات “المعرض التخصصي لمؤسسات التعليم الأكاديمي والتدريب وتنمية المهارات 2025” برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكثر من 15 جامعة محلية وخاصة، إلى جانب عدد كبير من مراكز التنمية والتدريب، ويستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

ويهدف المعرض إلى تعريف طلاب الشهادة الثانوية بالبرامج الأكاديمية المتاحة، وتسهيل اختيارهم للمسار الجامعي المناسب، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب.

تطوير المهارات وربط التعليم بسوق العمل



وأوضح المهندس بشار مصطفى، المدير التنفيذي للمعرض في تصريح لمراسلة سانا، أن الفعالية تضم أجنحة مخصصة لمراكز التدريب وتنمية المهارات، بهدف تمكين الشباب من تطوير قدراتهم العملية وتعزيز فرصهم في سوق العمل.

وأكد الدكتور محمود نعساني، نائب رئيس جامعة حلب في الشمال، أن المعرض يمثل نموذجاً للتشاركية بين التعليم الأكاديمي ومراكز التدريب، ويسهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

شراكات تعليمية بعد التحرير



رئيس الجامعة الدولية للعلوم والنهضة مصطفى الدرويش رأى أن المعرض يشكل فرصة ثمينة لبناء شراكات جديدة بين المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أنه الحدث الأول من نوعه بعد تحرير المدينة، ما يمنحه أهمية استثنائية، كما أكد جاسم السيد، مسؤول العلاقات العامة في جامعة الشام أن المشاركة تأتي في إطار دعم العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب عبر التواصل المباشر معهم.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة ليلاً في صالة الأمويين بفندق شهباء حلب، ويتيح للطلاب وخريجي الثانوية فرصة للتعرف على الخيارات التعليمية والتدريبية المتاحة في بيئة تفاعلية تجمع بين التخصص الأكاديمي والتأهيل المهني.