محافظ السويداء.. صرف رواتب الوكلاء والعاملين وفق نظام الساعات في تربية السويداء

السويداء-سانا

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور صرف رواتب العاملين الوكلاء والعاملين وفق نظام الساعات في مديرية تربية السويداء عن ثلاثة أشهر من العام الماضي، إضافة إلى رواتب الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

وذكرت المحافظة في بيان أن الإجراء تم بالالتزام الكامل بالطرق والأصول الرسمية، وبالتنسيق المستمر مع مديرية تربية السويداء، حرصاً على الشفافية وحفظ حقوق جميع العاملين، وسوف يتم صرف باقي المستحقات المتبقية أصولاً.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المتابعات التي يقوم بها المحافظ لدعم القطاع التربوي في السويداء، وتذليل العقبات التي تواجه العاملين فيه.

وكان محافظ السويداء بحث في الـ 30 من آذار الماضي مع مندوب عن مديرية التربية بالمحافظة، أوضاع القطاعين التربوي والتعليمي، وآلية صرف الرواتب المستحقة للعقود المؤقتة.

