حمص الفداء يقلّص الفارق مع أهلي حلب المتصدر إلى نقطة واحدة في الدوري الممتاز

محافظات-سانا

قلّص حمص الفداء الفارق مع أهلي حلب المتصدر إلى نقطة واحدة على سلم ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه عليه اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة.

وفي التفاصيل، حقق حمص الفداء فوزاً ثميناً على أهلي حلب بهدف دون رد سجله سونغ صانداي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الحمدانية بحلب، ليرفع الفريق رصيده إلى 41 نقطة مقابل 42 نقطة لأهلي حلب.

وفي اللاذقية، فاز تشرين على الفتوة بهدفين دون رد سجلهما أرونا فال ومحمد أسعد، في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي، فيما تغلّب الكرامة بالنتيجة ذاتها على دمشق الأهلي في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي في حمص، حيث سجل إسلام بطران هدفي الفوز.

وعلى الملعب البلدي في حماة، فاز الطليعة على خان شيخون بهدف سجله سليمان رشو، فيما حقق أمية فوزاً مهماً على جبلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي في إدلب، بينما انتهت مباراة الشرطة والجيش على ملعب الفيحاء بدمشق بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتُستكمل مباريات الجولة غداً بلقاء الوحدة والحرية على ملعب الفيحاء بدمشق، بينما تأجلت مباراة الشعلة وحطين إلى موعد لاحق.

ويتصدر أهلي حلب الترتيب برصيد 42 نقطة، يليه حمص الفداء بـ 41 نقطة، ثم الوحدة بـ 36 نقطة، فالكرامة بـ 35 نقطة، وتشرين وحطين بـ 33 نقطة لكل منهما، والطليعة بـ 31 نقطة، والجيش بـ 25 نقطة، والشرطة بـ 22 نقطة، ثم الفتوة والحرية بـ 19 نقطة لكل منهما، ودمشق الأهلي وجبلة بـ 16 نقطة، وخان شيخون بـ 15 نقطة، وأمية بـ 13 نقطة، وأخيراً الشعلة بـ 12 نقطة.