أجواء باردة وفرص لهطولات متفرقة في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم أدنى من معدلاتها بنحو (2-5) درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يستمر الجو ليلاً بارداً بشكلٍ عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في الجبال وبعض المناطق الداخلية، وتشكل الضباب في غوطة دمشق والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة، حيث تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، أما البحر فعال إلى متوسط ارتفاع الموج مساءً (1 متر – 2 متر).

درجات الحرارة في المحافظات السورية: