صيانة خطوط الشبكة الرئيسية لمياه الشرب في معرة النعمان ‏بريف إدلب‎ ‎

إدلب-سانا‏

‎باشرت وحدة مياه معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أعمال ‏صيانة وتأهيل خطوط المياه الرئيسية في المدينة، بهدف إصلاح ‏الأعطال، وتحسين كفاءة الشبكة، وضمان استمرارية وصول المياه ‏إلى الأحياء السكنية كافة‎.‎

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وتشمل الأعمال استبدال الأجزاء المتضررة من الشبكة ومعالجة ‏التسربات، إلى جانب تنفيذ إجراءات فنية لرفع كفاءة الضخ وتقليل ‏الفاقد، وذلك ضمن خطة الوحدة لتحسين واقع الخدمات المائية في ‏المدينة وريفها‎.‎

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وأوضح رئيس وحدة مياه معرة النعمان أحمد كشتو في تصريح لـ ‏سانا اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشمل إضافة إلى أعمال التأهيل ‏والصيانة وإصلاح الأعطال، توسيع الشبكة لإيصال المياه إلى ‏أحياء جديدة في المدينة، إلى جانب استبدال “الريغارات” المهدومة، ‏و”سكورة المياه” لضمان توزع عادل للمياه، مبيناً أنه تم حتى الآن ‏إنجاز نحو 30 بالمئة من المشروع الذي يستمر حوالي شهرين.

وفي تصريح مماثل، أعرب عدد من الأهالي عن ارتياحهم الكبير ‏لهذه الخطوة، كونها من أهم المبادرات التي تعزز استقرارهم، ‏وتساعدهم في مواجهة التحديات المعيشية.‏

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وتعاني مدينة معرة النعمان منذ سنوات من تهالك أجزاء من شبكة ‏المياه الرئيسية وعدم توفر الصيانة الدورية، ما أدى إلى هدر ‏كميات كبيرة من المياه وضعف وصولها إلى بعض الأحياء، في ‏حين تسعى وحدة المياه من خلال هذا المشروع إلى تأهيل البنية ‏التحتية المائية ورفع كفاءة الخدمة، بما يضمن استمرارية التزويد ‏بالمياه الصالحة للاستخدام‎.‎



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