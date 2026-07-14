صيانة خطوط الشبكة الرئيسية لمياه الشرب في معرة النعمان ‏بريف إدلب‎ ‎

إدلب-سانا
باشرت وحدة مياه معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أعمال صيانة وتأهيل خطوط المياه الرئيسية في المدينة، بهدف إصلاح الأعطال، وتحسين كفاءة الشبكة، وضمان استمرارية وصول المياه إلى الأحياء السكنية كافة.
وتشمل الأعمال استبدال الأجزاء المتضررة من الشبكة ومعالجة التسربات، إلى جانب تنفيذ إجراءات فنية لرفع كفاءة الضخ وتقليل الفاقد، وذلك ضمن خطة الوحدة لتحسين واقع الخدمات المائية في المدينة وريفها.
وأوضح رئيس وحدة مياه معرة النعمان أحمد كشتو في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشمل إضافة إلى أعمال التأهيل والصيانة وإصلاح الأعطال، توسيع الشبكة لإيصال المياه إلى أحياء جديدة في المدينة، إلى جانب استبدال “الريغارات” المهدومة، و”سكورة المياه” لضمان توزع عادل للمياه، مبيناً أنه تم حتى الآن إنجاز نحو 30 بالمئة من المشروع الذي يستمر حوالي شهرين.
وفي تصريح مماثل، أعرب عدد من الأهالي عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، كونها من أهم المبادرات التي تعزز استقرارهم، وتساعدهم في مواجهة التحديات المعيشية.
وتعاني مدينة معرة النعمان منذ سنوات من تهالك أجزاء من شبكة المياه الرئيسية وعدم توفر الصيانة الدورية، ما أدى إلى هدر كميات كبيرة من المياه وضعف وصولها إلى بعض الأحياء، في حين تسعى وحدة المياه من خلال هذا المشروع إلى تأهيل البنية التحتية المائية ورفع كفاءة الخدمة، بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للاستخدام.