افتتاح مبنى ناحية عين العرب بريف حلب لتنظيم العمل الإداري وتفعيل الخدمات للمواطنين

حلب-سانا

افتُتح اليوم الإثنين، مبنى ناحية عين العرب في ريف حلب الشرقي، بحضور رسمي ومشاركة عدد من وجهاء وأهالي المنطقة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري، وتفعيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح مدير ناحية عين العرب محمد محمد في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المبنى يشكل انطلاقة جديدة للعمل المؤسساتي في المنطقة، مبيناً أن الناحية ستكون مركزاً لتقديم الخدمات المختلفة للأهالي، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار.

من جهته، أعرب المواطن محمد كرعو من أهالي عين العرب، عن ترحيبه بافتتاح مبنى الناحية، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تأمين احتياجات الأهالي، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المنطقة.

بدورها عبّرت المواطنة روبين عثمان، من أهالي عين العرب، عن سعادتها بافتتاح المبنى، مشيرةً إلى أن الأهالي يتطلعون إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة خلال المرحلة المقبلة، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في استقرار المنطقة.

وأكد عدد من وجهاء المنطقة، أن إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار وتحسين الواقع المعيشي والخدمي في ريف حلب الشرقي.

ويأتي افتتاح مبنى ناحية عين العرب في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في المنطقة، بعد تعطل العديد من المرافق الخدمية والإدارية منذ عام 2011.