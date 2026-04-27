الطوارئ تدعو أهالي تل العقارب بريف حلب للاستعداد لإخلاء محتمل مع استمرار ارتفاع منسوب السيول

IMG 20260426 163952 587 1 الطوارئ تدعو أهالي تل العقارب بريف حلب للاستعداد لإخلاء محتمل مع استمرار ارتفاع منسوب السيول

حلب-سانا

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي قرية تل العقارب في ريف حلب الجنوبي إلى الاستعداد لاحتمال تنفيذ عملية إخلاء، وذلك مع استمرار ارتفاع منسوب مياه سد السيحة الترابي في ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي، نتيجة تدفّق المياه من نهر قويق وروافده، وبعد انهيار الساتر الترابي الأول في المنطقة.

IMG 20260426 163952 757 الطوارئ تدعو أهالي تل العقارب بريف حلب للاستعداد لإخلاء محتمل مع استمرار ارتفاع منسوب السيول

وأوضحت الدائرة أن الخطر لا يزال قائماً في حال تضرر الساتر الترابي الثاني أو انهيار أجزاء منه، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية وإدارة منطقة سمعان الجنوبية، تعمل على تدعيم الساتر الثاني وتعزيزه لمنع انهياره.

وشددت الدائرة على ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، والالتزام بالإرشادات حرصاً على سلامة الأهالي.

وكان انكسار وقع في الساتر الترابي لسد السيحة صباح اليوم، ما أدى إلى غمر نحو 10 هكتارات من الأراضي الزراعية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك