 “مواهب بلا حدود”.. 90 لوحة تكشف تجارب طلابية واعدة في حماة

حماة-سانا



قدّم طلاب تراوحت أعمارهم بين 10 و25 عاماً تجارب فنية متنوعة، ضمن معرض طلابي بعنوان “مواهب بلا حدود”، أقامه اتحاد الفنانين التشكيليين، بالتعاون مع مديرية الثقافة بحماة، وضم نحو 90 لوحة عكست اهتمامات المشاركين وأساليبهم في التعبير التشكيلي.



وجاء تنظيم المعرض لإبراز المواهب الفنية الطلابية ورعايتها، ووضعها على سكة المسيرة الفنية بشكل مدروس ومنهجي، بما يتيح لهذه التجارب الشابة فرصة الظهور والتفاعل مع الجمهور.

مواهب على طريق الفن

وفي تصريح لمراسل سانا، اعتبر رئيس مجلس اتحاد الفنانين التشكيليين في حماة عمرو الشيخ خالد، أن المعرض يأتي في إطار دعم المواهب الفنية ورعايتها، بما يسهم في إثراء الحركة الفنية التشكيلية مستقبلاً.





من جهتها، أوضحت المدربة والفنانة مريم الأصفر أن العمل مع الأطفال والشباب يهدف إلى تدريبهم وتأسيسهم بشكل أكاديمي كفنانين خلال السنوات المقبلة، بدءاً من أسلوب الرصاص، مروراً بالزيتي والفحم والمائي، وصولاً إلى مستويات فنية متقدمة.



ولفتت الأصفر إلى أن التجربة تؤكد أن الفن لا يخص مرحلة عمرية معينة، وأن أي شخص موهوب يمكنه تطوير قدراته وصقل تجربته الفنية الذاتية.

لوحات تحكي الهوية

من المشاركين ذكرت الطالبة دانيه العقاد أنها شاركت بعدة أعمال شملت أساليب الزيتي والفحم والرصاص، مؤكدةً أن أكثر لوحة تعبّر عن شخصيتها وهويتها حملت عنوان الأقصى، باعتبارها فلسطينية سورية.





وكانت صالة اتحاد الفنانين التشكيليين في حماة، أقامت مطلع أيار الماضي معرضاً فنياً بعنوان “تفاصيل”، بالتعاون مع فريق حكاية شغف، بمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب، وتضمن أكثر من 40 عملاً فنياً تنوعت بين الرسم الزيتي والبورتريه وأعمال الحبر والرصاص والفحم، في سياق نشاطات فنية متتابعة لدعم المواهب الشابة في المحافظة.