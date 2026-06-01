وزارة الطاقة: عودة محطة مياه شرب معدان في ريف الرقة إلى الخدمة

الرقة-سانا

أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل محطة مياه شرب معدان بريف الرقة ووضعها في الخدمة من جديد، بعد أيام من توقيف العمل بها، تجنباً لأضرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها على قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أنّها مستمرة بعملها في حماية المنشآت الحيوية وخدمة السكان، مجددة التزامها بمتابعة الرصد الميداني لمنسوب النهر.

وأضافت: إنها تعمل بأقصى طاقة ممكنة لإعادة كامل المحطات التي خرجت عن الخدمة فور استقرار منسوب النهر، بما يضمن استقرار التغذية المائية وسلامة الأمن المائي للمواطنين.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي قد عملت قبل يومين على سحب التجهيزات الكهربائية والميكانيكية من محطات المياه المهددة بالغمر، وتفكيك معداتها كإجراء احترازي لحين عودة منسوب نهر الفرات لوضعه الطبيعي.

وكانت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة لمياه الشرب ‏والصرف الصحي في ‏محافظة الرقة أعادت أمس تشغيل ست محطات ‏ضخ المياه في ريف المحافظة، وذلك ‏بعد فترة توقف مؤقتة ‏اتُخذت كإجراء احترازي لحمايتها من الارتفاع ‏الملحوظ في ‏منسوب مياه نهر الفرات‎.

