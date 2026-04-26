الإسكان توقّع ملحق عقد لمشروع “البوابة الثامنة” في يعفور بريف دمشق مع شركاء إماراتيين

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة العامة للإسكان، مع شركة “إعمار العقارية” الإماراتية في مبنى الوزارة، بالتشارك مع مجموعة “الاستثمار لما وراء البحار”، ملحق عقد لمشروع “البوابة الثامنة” في منطقة يعفور بريف دمشق، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق.

وبينت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المشروع يعد من أبرز المشاريع العقارية والتجارية الحديثة في سوريا، لما يتمتع به من موقع استراتيجي ومساحة واسعة تجمع بين السكن والتجارة والخدمات ضمن بيئة عمرانية متطورة، كما أنه يمتد على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، ويضم مركزاً تجارياً حديثاً بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، إضافة إلى أكثر من 250 منفذاً تجارياً لعلامات محلية وعالمية، ومرافق ترفيهية، ومطاعم ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 2300 سيارة.

ووفق الوزارة يضم المشروع، وحدات سكنية وفندقية، بمساحة مبنية تبلغ نحو 196 ألف متر مربع، تشمل 600 شقة سكنية وسياحية، و200 غرفة فندقية من فئة الخمس نجوم، إلى جانب أبنية مكاتب حديثة بمساحات متنوعة، تلبي احتياجات الشركات المحلية والعالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يقع على بعد نحو 15 إلى 20 دقيقة من مركز العاصمة دمشق، مع سهولة الوصول إليه عبر الطرق الرئيسية، ما يمنحه ميزة تنافسية تجمع بين هدوء الضواحي وقربها من المدينة.

ويوفر المشروع بنية خدمية متكاملة تشمل أنظمة أمن وحراسة وصيانة مستمرة، وكهرباء وخدمات اتصالات وإنترنت، ويعتبر بيئة مثالية للسكن والعمل والاستثمار، ويعزز من مكانته كأحد أبرز المشاريع التنموية الحديثة في محيط دمشق.

ومجموعة الاستثمار لما وراء البحار هي شركة تطوير واستثمار عقاري بارزة مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتركز على تطوير المشاريع، مع خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط، أما شركة إعمار العقارية ومقرها دبي، فهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري عالمياً، وتشتهر بتطوير معالم بارزة.