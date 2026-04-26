وفاة رجل وإصابة 25 آخرين جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية

توفي رجل، وأصيب 25 شخصاً آخرون جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الـ 24 الماضية بمختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد بوقوع 12 حادث سير، أسفرت عن تسجيل وفاة رجل، وإصابة 19 مواطناً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية ل 7 إصابات، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل باقي الإصابات من قبل المواطنين إلى المشافي لتلقي العلاج، كما أزالت فرق الدفاع آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

واستجابت فرق الدفاع المدني أيضا لـ 28حريقاً، 17 منها في المنازل والمحال التجارية، والباقي حرائق متفرقة، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 6 إصابات، تم تقديم الإسعافات الأولية لها في المكان، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أول أمس لحوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات، أدت إلى وفاة طفل وإصابة 13 آخرين.