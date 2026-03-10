المواصلات الطرقية و“UCC” القطرية تبحثان آليات تنفيذ مشروع تأهيل طريق مطار دمشق

دمشق-سانا

بحث المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، مع وفد من شركة /UCC/ أورباكون القابضة القطرية المتخصصة في التصميم والهندسة والاستشارات، آليات تنفيذ مشروع تأهيل وتحسين طريق مطار دمشق الدولي وصولاً إلى الحدود اللبنانية.

وأكد نجار خلال اجتماع عمل عُقد اليوم الثلاثاء في مقر المؤسسة بدمشق، ضرورة إعداد خطة عمل شاملة وبرنامج زمني واضح من قبل الشركة، وتزويد المؤسسة بكل التفاصيل الفنية المتعلقة بالمجبول والخلطات الإسفلتية والآليات المستخدمة، بهدف دراستها من قبل المعنيين، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المواصفات المعتمدة، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات السلامة المرورية .

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التجارب الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى طرح رؤية المؤسسة لتنفيذ المشروع، ولا سيما ما يتعلق بإجراء المسح الطبوغرافي قبل وبعد عمليات القشط، وبعد مد طبقة الإسفلت، إلى جانب بحث عدد من الجوانب الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

حضر الاجتماع المديرون المركزيون في المؤسسة، ومديرو مديريات الصيانة والدراسات وهندسة المرور والسلامة المرورية والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى مدير فرع المؤسسة بدمشق.

وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في الـ 23 من كانون الأول الماضي مع وفد من شركة أورباكون القابضة القطرية مجموعة من الرؤى والأفكار حول مشروع تطوير الطريق الممتد من مطار دمشق الدولي إلى الحدود اللبنانية باتجاه بيروت، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة، و تابع في الـ 25 من شباط الماضي مع وفد من شركتي /UCC/ أورباكون القابضة القطرية ودار الهندسة اللبنانية مستجدات الدراسة التصميمية للمشروع.