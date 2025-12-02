افتتاح مدرسة “شهداء شنان” في ريف إدلب بعد إعادة تأهيلها بدعم أوروبي

إدلب-سانا

افتتحت اليوم مدرسة “شهداء شنان” في ريف إدلب بعد إعادة تأهيلها بالكامل من قبل منظمة التضامن الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وإشراف مديرية تربية إدلب.

حضر الافتتاح القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، ومدير التربية في إدلب عمر لطوف، إلى جانب ممثلي المنظمة والجهات المحلية.

وأكد أونماخت في تصريح لـ سانا نية الاتحاد الأوروبي الاستمرار بدعم سوريا في كل المجالات بالتنسيق مع الحكومة السورية، موضحاً أن مشروع إعادة تأهيل المدرسة هو جهد ملموس للمساعدات الأوروبية، وسيسمح بتعليم أكثر من 900 طالب وطالبة، وأن دعم الاتحاد يشمل 17 مدرسة، بالإضافة إلى عدة مشاريع للمستشفيات.

من جهته، استعرض مدير المدرسة خلدون البكور تاريخ المدرسة والصعوبات التي واجهتها بسبب قربها من خطوط التماس سابقاً، مشيراً إلى أن قوات النظام البائد قامت بتدمير أجزاء منها، وموضحاً أنه “تم ترميم المدرسة بالكامل، وهي اليوم تستوعب أكثر من 900 طالب وطالبة في الفوجين الصباحي والمسائي”.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وخاصة للأطفال العائدين من مناطق النزوح، ويسهم في دعم العملية التعليمية في المنطقة.