ملتقى شبابي في الحولة بريف حمص يبحث تعزيز المبادرات والعمل الجماعي

حمص-سانا

شهدت مدينة الحولة بريف حمص الشمالي ملتقى شبابياً نظمه مكتب شؤون الشباب بمحافظة حمص اليوم السبت بعنوان “المبادرات الشبابية والعمل الجماعي ودور الشباب في بناء مجتمعات أكثر حيوية وتماسكاً”.

وجرى خلال الملتقى الذي أقيم بمشاركة حشد من الشباب حوار تفاعلي مع مدير مكتب شؤون الشباب محمد جبر حول سبل تشجيع الشباب على إقامة المبادرات المجتمعية، وإيجاد الحلول المبتكرة للمعوقات، والعمل الجماعي بروح المسؤولية لتحقيق النهوض المجتمعي والازدهار.

وأوضح جبر في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الملتقى رفع مستوى التنسيق والعمل الشبابي المشترك وتشجيع المبادرات الشبابية ليكون الشباب الأكثر فاعلية وعلى مختلف المستويات الشخصية والمجتمعية، مبيناً أهمية إنجاح عمل الفرق التطوعية الشبابية وتعزيز العمل الجماعي من خلال توظيف الخبرات بشكل متكامل وفاعل.

ولفت جبر إلى أن بعض شباب الحولة بدؤوا تنفيذ مبادراتهم المجتمعية، مؤكداً أن لقاء اليوم هو البوابة لجميع شباب الحولة وقراها لمواصلة العطاء والبناء.

بدوره رأى الشاب عمران عابدين من أبناء بلدة تلدو أن مشاركته بالملتقى وكثير من رفاقه تنبع من الإحساس بضرورة التحلي بروح المسؤولية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم ببناء الوطن بعد التحرير، لافتاً إلى ضرورة تكرار هكذا ملتقيات مع الشباب لتبادل الرؤى الهادفة.

من جهته، لفت الشاب عبد العزيز العكش طالب جامعي إلى أهمية الملتقى لإلهام الشباب خطوات البناء الصحيح لمبادراتهم من خلال التواصل المباشر مع الجهات الحكومية عبر مكتب شؤون الشباب.

ويأتي الملتقى ضمن جهود ومساعي مكتب شؤون الشباب بحمص المستمرة لدعم المبادرات الشبابية، وفتح مسارات جديدة تتيح للشباب تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في تطوير واقع مجتمعاتهم.

