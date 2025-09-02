سوريا.. الخميس القادم عطلة بمناسبة عيد المولد النبوي

دمشق-سانا

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً يقضي بتعطيل ‏الجهات العامة، يوم الخميس المقبل الموافق لـ 4 أيلول الجاري، وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وبحسب البلاغ، تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون ‏الأساسي للعاملين في الدولة، بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها ‏أو ظروفها استمرار العمل فيها.

ويُعدّ عيد المولد النبوي الشريف مناسبة دينية يحيي فيها المسلمون في مختلف أنحاء العالم ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في شهر ربيع الأول من التقويم الهجري، وتُعلن العديد من الدول ذكرى هذه المناسبة عطلة رسمية للجهات والمؤسسات العامة.