لجنة انتخابات مجلس الشعب تُصدر القائمة الأولية للجان الفرعية في دائرتَي الرقة والطبقة

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأحد، قراراً يتضمن القائمة الأولية للجان الفرعية في دائرتين انتخابيتين في محافظة الرقة.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على تلغرام أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

ووفق القرار تتكون القائمة الأولية للجان الفرعية في الدائرتين الانتخابيتين (الرقة – الطبقة) وفق الآتي:

المحافظة: الرقة

الدائرة الانتخابية: الرقة

أعضاء اللجنة الفرعية: عبد الكريم أحمد العسكري، عبير إسماعيل الحمادي ومحمود عبد الكريم عبد الله

الدائرة الانتخابية: الطبقة

أعضاء اللجنة الفرعية: عمر عبود الملا عيسى، موسى إبراهيم الأحمد وفواز محمد الشيخ

وبينت اللجنة في قرارها أنه يُحدد مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة كل دائرة انتخابية.

ووفق القرار يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على القائمة الأولية للجان الفرعية، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية، خلال يومين من تاريخ هذا القرار، وتبت لجنة الطعون بالطعون المقدمة لها خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمها.

وكانت قد أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في الثلاثاء الماضي قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة الرقة، وذلك للدائرتين الانتخابيتين (الرقة – الطبقة “الثورة”).

وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثّلَين عن دائرة تل أبيض في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، بينما تتواصل التحضيرات لاختيار ثلاثة ممثّلين عن دائرة الرقة، وممثّل واحد عن دائرة الطبقة.