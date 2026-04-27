اللجنة الوطنية للاستيراد تمنع استيراد منتجات زراعية خلال 2026 لحماية الإنتاج المحلي

أرشيفية

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً اليوم الإثنين يقضي بمنع استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال عام 2026 استناداً إلى الروزنامة الزراعية المعتمدة، وبهدف حماية المنتج الوطني وتنظيم حركة الأسواق المحلية.

وشمل القرار منع استيراد بيض الطعام والفروج الطازج والمجمّد وأجزائهما، إضافة إلى منع استيراد البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار والقثاء خلال الفترة الممتدة بين 1 أيار و31 تشرين الأول 2026.

ومنع القرار استيراد البندورة والباذنجان والفليفلة الخضراء والبطيخ الأحمر والأصفر من 1 حزيران حتى 31 تشرين الأول 2026 إلى جانب منع استيراد المشمش والخوخ والكرز والدراق بين 1 حزيران و31 آب 2026.

وحظر القرار أيضاً استيراد الفليفلة الحمراء والتين والعنب والتفاح والأجاص من 1 آب حتى 31 تشرين الأول 2026 إضافة إلى منع استيراد الرمان بين 1 أيلول و31 كانون الأول 2026.

وكلّفت اللجنة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم ضمن المواسم الزراعية.

