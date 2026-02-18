الحرارة إلى انخفاض والرياح قوية مع هطولات مطرية غزيرة في مناطق عدة

دمشق-سانا

تتأثر البلاد اليوم الأربعاء بحالة جوية غير مستقرة، تترافق مع نشاط واضح في سرعة الرياح وهطولات مطرية متفاوتة الشدة في عدد من المناطق، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة، وأعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في باقي المناطق.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو نهاراً يكون بين الغائم جزئياً والغائم الماطر، حيث تزداد الفعالية الجوية خلال ساعات بعد الظهر والمساء، لتشمل المناطق الوسطى، والشمالية، والجزيرة، والجنوبية، والمرتفعات الجبلية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً في المنطقة الساحلية، مع هطولات ثلجية خفيفة على المرتفعات الجبلية العالية ليلاً.

فيما تكون الرياح جنوبية غربية على أغلب المناطق، وجنوبية شرقية في المنطقة الشمالية الشرقية، نشطة مع وجود هبات تتجاوز سرعتها 80 كم/سا على المناطق الغربية، والوسطى، والجنوبية، والمرتفعات الجبلية، وتؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الجنوبية، والشرقية، والبادية، والجزيرة، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج.

وحسب دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث فإن:

الهطولات تكون غزيرة على عموم مناطق اللاذقية، وطرطوس وجبالها، مع الأرياف الغربية لحمص، وحماة، وشمال وغرب إدلب، وحلب.

هبات الرياح ما بين 65 و 80كم/ساعة في مدينة دمشق، وعموم مناطق درعا، وبقية مناطق حمص، وحماة، وريف جسر الشغور الغربي.

الهطولات المطرية متوسطة إلى غزيرة جنوب إدلب وشمال حماة وشرق حلب وشمال حمص.

هبات الرياح ما بين 50 و65 كم/ساعة في بقية مناطق إدلب، وعموم حلب، والرقة، والحسكة، ودير الزور.

الهطولات المطرية متوسطة الغزارة، تغزر أحياناً جنوب حلب، وشرق إدلب، إضافة لمدينة حماة، وحمص، وغرب وشمال الرقة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: