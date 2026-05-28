محافظ السويداء: نقل مجاني وآمن للطلبة إلى مراكز الامتحانات خارج المحافظة

السويداء-سانا
أكد محافظ السويداء مصطفى البكور، استعداد المحافظة لتأمين نقل الطلبة إلى مراكز الامتحانات المحددة خارج المحافظة ذهاباً وإياباً على نفقتها بالكامل، وبإشراف مباشر لضمان سلامتهم ووصولهم في الوقت المناسب، بما يضمن حقهم الطبيعي في متابعة تعليمهم دون أي عائق.
وقال البكور في تصريح له اليوم الخميس: “إن مستقبل أبنائنا أمانة، ولن نسمح بأن تعترض طريقهم أي ظروف أو تحديات”.
وأضاف: “إنه نظراً لتعذّر إجراء الامتحانات داخل محافظة السويداء في ظل الظروف الراهنة ووفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وحرصاً على عدم تعطّل مستقبل أبنائنا الطلبة فقد تم التنسيق الكامل مع الوزارة والجهات المعنية لضمان مشاركتهم في الامتحانات في المراكز المحددة خارج المحافظة”.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 14 من أيار الجاري، قراراً يقضي بإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بجميع فروعها للعام الدراسي 2025-2026 لطلاب محافظة السويداء في محافظتي دمشق وريف دمشق، وذلك حرصاً على استقرار العملية التعليمية، وضماناً لحق طلاب المحافظة في التقدم للامتحانات العامة.