محافظ السويداء: نقل مجاني وآمن للطلبة إلى مراكز الامتحانات خارج المحافظة

السويداء-سانا‏

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور، استعداد المحافظة لتأمين نقل الطلبة إلى مراكز الامتحانات المحددة خارج المحافظة ‏ذهاباً وإياباً على نفقتها بالكامل، وبإشراف مباشر لضمان سلامتهم ووصولهم في الوقت المناسب، بما يضمن حقهم الطبيعي في ‏متابعة تعليمهم دون أي عائق‎.‎

وقال البكور في تصريح له اليوم الخميس: “إن مستقبل أبنائنا أمانة، ولن نسمح بأن تعترض طريقهم أي ظروف أو تحديات”.‎

وأضاف: “إنه نظراً لتعذّر إجراء الامتحانات داخل محافظة السويداء في ظل الظروف الراهنة ووفق ما أعلنته وزارة التربية ‏والتعليم، وحرصاً على عدم تعطّل مستقبل أبنائنا الطلبة فقد تم التنسيق الكامل مع الوزارة والجهات المعنية لضمان ‏مشاركتهم في الامتحانات في المراكز المحددة خارج المحافظة”‌‎.‎

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 14 من أيار الجاري، قراراً يقضي بإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والثانوية العامة بجميع فروعها للعام الدراسي 2025-2026 لطلاب محافظة السويداء في محافظتي دمشق وريف دمشق، ‏وذلك حرصاً على استقرار العملية التعليمية، وضماناً لحق طلاب المحافظة في التقدم للامتحانات العامة‎.‎