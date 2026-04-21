الشؤون الاجتماعية بإدلب تفتتح مركز معرة النعمان المجتمعي

إدلب-سانا

افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، المركز المجتمعي في مدينة معرة النعمان، بتمويل ودعم من جمعية نماء الخيرية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع إدارة المنطقة.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية في إدلب، أحلام الرشيد في تصريح لمراسل سانا، أن المركز المجتمعي مهمته تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة للفئات كافةً في مدينة المعرة وريفها من خلال الفرق الجوالة، وتقديم خدمات عديدة منها، الدعم النفسي والمهارات الوالدية، والاستشارات القانونية، إضافة إلى وجود مساحة صديقة للأطفال ضمن المركز لتنمية هواياتهم ومبادئهم وممارسة الألعاب.

بدوره بين مسؤول الفرق الجوالة في جمعية نماء الدكتور أحمد يوسفان في تصريح مماثل، أنه تم افتتاح المركز كمحطة تسجيل لحركة العودة للأهالي الموجودين في المنطقة، ومعرفة احتياجاتهم الأساسية، وتقديم الخدمات لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، لافتاً إلى وجود فرق جوالة لتقديم الخدمات في الأرياف البعيدة، وهي مماثلة للموجودة في المركز.

وأضاف: إن المركز يقدم مجموعة من الخدمات تشمل دعم المرأة، وحماية الطفل، والدعم النفسي، وخدمات مخصصة لذوي الإعاقة تتعلق بعملية الدمج، وتنفيذ مشاريع صغيرة لدعم سبل العيش.

ويعتبر افتتاح المركز، وفق القائمين عليه، خطوة مهمة لتقديم مساحة آمنة تهدف إلى تمكين سكان المنطقة بفئاتهم المختلفة، وتقديم خدمات الدعم والحماية، بما يعزز التماسك المجتمعي، ويوفر بيئة حاضنة للمبادرات والتدريب والدعم النفسي والاجتماعي، بشكل يساعد على بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على التعافي بسرعة.