وزير العدل يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم القضاء والتحول الرقمي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” برئاسة هلا رزق، سبل تعزيز التعاون في دعم قطاع العدالة، وذلك خلال لقاء تم في مقر الوزارة بدمشق.

وركز اللقاء على مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك ترميم البنية التحتية للمحاكم، وتطوير قدرات الكوادر القضائية، وتحسين آليات العمل القضائي. كما تمت مناقشة سبل دعم التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية.

وأكد الوزير الويس على أهمية تحويل الدعم الدولي إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى دور القضاء كركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار، من جانبها، أكدت ممثلة UNDP على استمرارية الدعم في إطار جهود إعادة التأهيل والتنمية.

ويساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، حيث يمول مشاريع عدة لإعادة تأهيل البنية التحتية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.

