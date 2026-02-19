وزير الطوارئ ومحافظ إدلب يطلقان حملة لإزالة الركام من خان شيخون ومعرة النعمان وجسر الشغور

محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة يلتقي مديري المديريات بهدف تنسيق العمل خلال المرحلة الحالية
فيضانات وسيول جارفة جراء الأمطار الغزيرة في قرية عناب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي
وفد من مفوضية شؤون اللاجئين يزور معرة النعمان وتلمنس بريف إدلب ويطلع على الواقع فيهما
ورشة علمية طبية في جامعة حلب للجمعية السورية الألمانية، بهدف تعزيز التعاون بين الكوادر الطبية في الخارج والأطباء داخل سوريا
استمرار الاحتفالات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
