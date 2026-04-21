يوم حقلي للتعريف بأصناف القمح الحديثة في ريف حمص

حمص-سانا

نفذت المؤسسة العامة لإكثار البذار في سوريا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) والهيئة العامة للبحوث الزراعية، يوماً حقلياً في قرية النقيرة بريف حمص الجنوبي، للتعريف بأصناف القمح الحديثة، وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار عمار محمد في تصريح لمراسل سانا، أن اليوم الحقلي يأتي ضمن مشروع استعادة نظام البذار في سوريا، بالشراكة مع الجهات الدولية والوطنية المعنية.

من جهته، أشار مسؤول الارتباط في مكتب الفاو بحمص سعد الدين العلي إلى أن الفعالية تندرج ضمن جهود بناء القدرات الزراعية، مؤكداً أهمية إنتاج بذار نقية وعالية الإنتاجية ومتكيفة مع الظروف المناخية لاستخدامها في المواسم القادمة، ولفت إلى أن المنظمة تموّل المشروع، بينما تتولى “إيكاردا” تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الوطنيين.

بدوره، أوضح مساعد المنسق الوطني لمنظمة “إيكاردا” في سوريا أحمد حمدك أن المشروع يهدف إلى نقل التقانات الزراعية الحديثة للمزارعين، ودعم قطاع البذار الوطني عبر تزويده ببذار عالية الجودة، إضافة إلى تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات لعدد من المزارعين في قرى النقيرة وتير معلة والدار الكبيرة، بهدف إنتاج بذار نقية وتسليمها للمؤسسات الوطنية.

وبيّن مدير فرع مؤسسة إكثار البذار في حمص المهندس عمر عوض أن المساحة المتعاقد عليها لزراعة بذار القمح تبلغ نحو 7500 دونم من أصناف عالية الإنتاجية مثل “دوما 1″ و”شام 9” وبعض الأصناف الطرية، مع خطة لاستلام نحو 3000 طن من البذار، وهي كمية كافية لتغطية احتياجات محافظة حمص، وأشار إلى أن الحقل المزروع في النقيرة يتضمن أصنافاً جديدة مثل “شام 11″ و”شام 12” المعتمدة من وزارة الزراعة، والتي تتميز بإنتاجية مرتفعة ومقاومة للأمراض.

كما أكد مدير زراعة حمص المهندس خالد طويلة أن المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة تبلغ نحو 27 ألف هكتار، منها 13 ألف هكتار مروي، لافتاً إلى أن الحالة العامة للمحصول جيدة جداً، وأن نسب الإصابة بالأمراض دون العتبة الاقتصادية بفضل الظروف المطرية الملائمة.

وأشار المزارع عبد الباسط زكريا من قرية النقيرة إلى استفادته من المشروع عبر زراعة صنفي “شام 11″ و”شام 12” على مساحة 6 دونمات، مؤكداً جودة البذار ونجاح التجربة، ومشدداً على أهمية توسيع الدعم ليشمل عدداً أكبر من المزارعين لتأمين كميات كافية من بذار القمح عالية الجودة.

يُذكر أن مبادرة استعادة نظام البذار تركز على دعم المزارعين بالبذار المحسنة وتعزيز استخدام التقانات الزراعية الحديثة.

وشارك في الفعالية المهندس تمام السباعي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة حمص.