أجواء شتوية ماطرة في عموم سوريا وثلوج فوق المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة انخفاضها اليوم في مختلف المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية، نتيجة تأثير منخفض جوي قطبي مرفق بكتلة هوائية رطبة شديدة البرودة.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو خلال النهار غائماً إلى غائم ماطر على فترات في معظم المناطق، والهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، والهطل ثلجياً خلال الليل فوق المرتفعات الجبلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في الجزيرة والمنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية، وجنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 65كم/سا أحياناً في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية، وأجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: