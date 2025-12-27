أجواء شتوية ماطرة في عموم سوريا وثلوج فوق المرتفعات الجبلية

٢٠٢٤١٢٢٢ ١٣٥٨٤٣ Copy أجواء شتوية ماطرة في عموم سوريا وثلوج فوق المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة انخفاضها اليوم في مختلف المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية، نتيجة تأثير منخفض جوي قطبي مرفق بكتلة هوائية رطبة شديدة البرودة.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو خلال النهار غائماً إلى غائم ماطر على فترات في معظم المناطق، والهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، والهطل ثلجياً خلال الليل فوق المرتفعات الجبلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في الجزيرة والمنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية، وجنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 65كم/سا أحياناً في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية، وأجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:

دمشـــق وريفها5/14  
القنيــطرة2/11
درعــــا4/14
السـويـداء3/10
حمـــص2/11
حمــــاة4/13
الـلاذقـيـة8/18
طـرطـوس11/15
حــلـب1/14
إدلــــب2/12
دير الزور5/15
الرقة2/13
الحسكة3/11

وفد من “الفاو” يناقش في حماة تطوير مشاريع زراعية حيوية
الأرصاد الجوية: الحرارة تواصل انخفاضها وثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 1000 متر
“ميديا إكسبو سيريا 2025″… منصة تجمع أحدث تقنيات الطباعة وتحوّلات سوق الإعلام
وزير المالية يصدر قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه
رئاسة الوزراء: جمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية يتم عن طريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك