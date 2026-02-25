الأمن الداخلي في اللاذقية يشكّل لجنة تحقيق بوفاة مواطنة عقب عملية أمنية في بسنيا

اللاذقية- سانا

أعلنت قيادةُ الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيق بإدارة وإشراف فرع المباحث الجنائية، للتحقيق في سبب وفاة المواطنة رابيا إسكندر شيحا، وذلك إثر العملية الأمنية التي نفّذتها قوات المهام الخاصة في منطقة بسنيا بريف جبلة، والتي تمّ خلالها القضاء على القائد العام لميليشيا ما يُسمّى «سرايا الجواد» الإرهابية في الساحل، وذلك في الموقع نفسه.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية في بيان نشرته قناة المحافظة على تلغرام، أن اللجنة باشرت تحقيقاتها صباح اليوم، بحضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة، كما أجرت اللجنة كشفاً على المكان الذي جرت فيه عملية الاشتباك والمقاومة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية.

وكان العميد عبد العزيز الأحمد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أعلن أمس الثلاثاء عن تنفيّذ عملية أمنية مزدوجة في منطقتي بيت علوني وبسنيا بريف جبلة، استهدفت أحد أهم معاقل ميليشيا ما يُسمّى بـ”سرايا الجواد”، موضحاً أن الأمن الداخلي نجح في القضاء على متزعم السرايا في الساحل، المجرم بشار عبد الله أبو رقية، إضافة إلى اثنين من قيادييها، وإلقاء القبض على ستة عناصر آخرين، وتدمير مستودع أسلحة وعبوات ناسفة تابعاً للميليشيا.