طريق m45 في سوريا.. وزير النقل يوضح سبب التسمية وأهميته للتجارة الإقليمية

دمشق-سانا
يمثل مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي (M45) أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة النقل السورية، نظراً لدوره المحوري في تطوير شبكة النقل البري، وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي لحركة التجارة والترانزيت في المنطقة، وخطوة استراتيجية في تطوير شبكة الطرق الدولية في سوريا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والتجاري.
وفي هذا الصدد أشار وزير النقل يعرب بدر في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، إلى أن تسمية (M45) تعود إلى التصنيف المعتمد في اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتي تعد الجمهورية العربية السورية من الدول المنضمة إليها.
أحد أهم الممرات البرية الدولية
وأوضح الوزير بدر أن محور (M45) يبدأ وفق الاتفاقية من منفذ باب الهوى على الحدود السورية التركية، ويتجه جنوباً عبر الأراضي السورية مروراً بحلب وحمص ودمشق، وصولاً إلى منفذ نصيب على الحدود السورية الأردنية، ثم يستكمل مساره عبر الأردن والمملكة العربية السعودية، وصولاً إلى مدينة تعز في اليمن، ليشكل أحد أهم الممرات البرية الدولية التي تربط تركيا بدول الخليج العربي واليمن.
ولفت الوزير بدر إلى أن هذا المحور يعد من أهم محاور النقل البري في المنطقة، لما يحققه من ترابط إقليمي ودور محوري في حركة التجارة ونقل البضائع والمسافرين بين دول المشرق العربي.
وبيّن وزير النقل أن الطريق يتمتع بأهمية استراتيجية، كونه يشكل شرياناً رئيسياً لحركة النقل الإقليمي والتبادل التجاري بين دول المنطقة، ويستوعب كثافات مرورية مرتفعة، ولا سيما حركة الشاحنات العابرة (الترانزيت) بين تركيا والأردن ودول الخليج، مشيراً إلى أن إعادة تأهيله ستعزز انسيابية حركة النقل والتجارة، وتدعم مكانة سوريا كممر رئيسي للنقل البري والتجارة الدولية.
دعم التنمية الاقتصادية
وأكد الوزير بدر أن المشروع يمثل ركيزة اقتصادية مهمة لإعادة تنشيط حركة النقل البري عبر الأراضي السورية، ويسهم في استعادة دور سوريا كممر إقليمي رئيسي يربط بين تركيا والأردن ودول الخليج العربي، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة حركة الترانزيت، وخفض تكاليف النقل وزمن الرحلات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الإقليمية.
وأشار الوزير بدر إلى أن المشروع سيدعم التنمية الاقتصادية على امتداد المحور، من خلال تحفيز الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وزيادة الإيرادات المتأتية من خدمات النقل والعبور، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة عبر توفير ممر بري آمن وعالي الكفاءة.
وأوضح وزير النقل أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعلنت استدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل المحور ضمن الأراضي السورية، عبر ثلاثة إعلانات منفصلة، تشمل قطاع (نصيب – دمشق) بطول يقارب 100 كيلومتر ومدة تنفيذ 400 يوم، وقطاع (دمشق – حمص) بطول 168 كيلومتراً ومدة تنفيذ 500 يوم، وقطاع (حمص – حلب) مع وصلة (سراقب – إدلب) بطول 195 كيلومتراً ومدة تنفيذ 500 يوم.
وقال الوزير بدر: إن المشروع يشمل إعادة تأهيل الطريق الحالي، الذي يتألف من أربعة حارات مرورية، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، وزيادة قدرته الاستيعابية لاستيعاب أحجام الحركة المرورية الحالية والمتوقعة مستقبلاً.
وأشار وزير النقل إلى أنه بالتوازي مع إعلان التنفيذ، سيتم طرح إعلان خارجي لاختيار الجهة الاستشارية التي ستتولى الإشراف على أعمال إعادة التأهيل لكامل المحور الممتد من نصيب إلى حلب، إلى جانب إعلانات استدراج عروض لشركات استشارية عالمية للإشراف على حسن تنفيذ مشاريع الطرق المذكورة، مبيناً أن نهاية شهر تموز المقبل حددت موعداً نهائياً لتقديم العروض، لتبدأ بعدها مرحلة دراسة العروض الفنية والمالية، ثم إحالة المشروع إلى العرض الأنسب فنياً ومالياً وفق الإجراءات المعتمدة.
وأوضح الوزير بدر أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت قبل إطلاق المشروع، أعمال المسح والدراسات الهندسية لمحوري (نصيب-دمشق) و(دمشق-حلب) ضمن المراحل التحضيرية السابقة لإعداد دفاتر الشروط الفنية، حيث شملت الدراسات كامل المحور المستهدف، بما وفر قاعدة فنية متكاملة للبدء بتنفيذ مشروع إعادة التأهيل.
وكان وزير النقل أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد البدء بإعادة تأهيل مشروع الطريق الدولي (M45) الممتد من منفذ نصيب الحدودي مع الأردن إلى منفذ باب الهوى مع تركيا، وتنفيذ مشروع فرع ثانٍ للطريق العام الممتد من دمشق إلى دير الزور عبر تدمر، بهدف ربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة، واستكمال البنية التحتية للمنطقة الشرقية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية.