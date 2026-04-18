قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، اليوم السبت، في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن القوة نصبت حاجزاً مؤقتاً على طريق طرنجة – مزارع الأمل، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان.

وكانت قوة إسرائيلية توغلت أمس إلى تل الأحمر الشرقي بثلاث شاحنات محملة بثلاث غرف مسبقة الصنع مع رافعة وتركس وآليتين همر وبدأت بإنزال الغرف في قمته.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتّب أي أثر قانوني، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.