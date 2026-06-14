«أغصان شعرية» يجمع ثلاثة أشقاء على منصة واحدة في دير الزور

دير الزور-سانا



أقام المركز الثقافي العربي في دير الزور اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان «أغصان شعرية» شارك فيها الإخوة الشعراء غطفان وناظم وهمسة العلوش، في فعالية احتفت بتنوع التجربة الشعرية داخل عائلة واحدة.



واستهلّت الشاعرة همسة العلوش الأمسية بإلقاء مجموعة من القصائد، منها: خيبة ونصيحة ورثاء أم، ثم قدّم شقيقها غطفان عدداً من النصوص الشعرية، من بينها: الزمان زماني، خلوة، ولا تبع الفتنة، واختُتمت الأمسية بومضات شعرية قدّمها الشاعر ناظم العلوش.



وأوضح الشاعر ناظم العلوش، عضو اتحاد الكتّاب العرب، في تصريح لـ سانا، أن عائلته تضم عدداً من الشعراء، مشيراً إلى أن شقيقه أبي العلوش نشر قصائد تُدرَّس في مناهج الجزائر والمغرب.



وبيّن أن الومضات التي قدّمها تناولت الجوانب الوجدانية والغزلية وبعضاً من الشعر الشعبي، لافتاً إلى امتلاكه أربع مجموعات شعرية، ثلاث منها في الشعر الفصيح (احتراقات، فضاءات للوطن، رحلة العمر) وواحدة في الشعر الشعبي بعنوان (حبة هيل).



وتأتي هذه الأمسية كأولى فعاليات الموسم الشعري التي ينظمها المركز الثقافي بعد سلسلة من المحاضرات والندوات.